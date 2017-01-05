Bilmeyenler İçin: Google Hesabının Güvenliği Nasıl Arttırılır?

Bir çok uygulamaya giriş yaparken kullandığımız Google hesabımızın güvenliğini nasıl arttırabiliriz?

Youtube, Google+ ve Gmail gibi hatta akıllı telefonlarımızdaki kullandığımız çeşitli uygulamaları bile Google hesabımız ile kullanıyoruz. Özellikle Youtuber'lar ve Webmaster'lar için Google hesapları onların hayatlarının bir parçası. Bu hesap üzerinden hazırladıkları içerikleri veya tasarımlarımları yayınlıyor bunun üzerinden geçimlerini sağlayabiliyorlar. Peki kişisel veya ticari bir çok verilerimizin yer aldığı Google hesabımızı nasıl daha güvenli bir hale getirebiliriz?

Daha Güçlü ve Karmaşık Şifre

Hesabınızı güvene almak için ilk yapmanız gereken bulunması zor ve karmaşık bir şifre kullanmak. Şifrenizi oluştururken isim ve 1234 gibi terimlerin yer almamasına özen gösterin. Büyük - küçük harf, rakam ve özel karakterler kullanarak oluşturacağınız şifre çok daha güvenli olacaktır. Özellikle sadece harf veya sayıdan oluşan şifrelere oranla bu şifrelerin bulunmasın 10,000 kat daha zordur. Örneğin; ahmet1234 yerine şifrenizi Ahm3t_12*34 yapmak hesabınızı ele geçirmek isteyen kişileri oldukça zorlayacaktır.

2 Adımla Doğrulama

2 Adımla Doğrulama işlemi adından da anlaşılacağı üzere siz şifrenizi girdikten sonra sizden ikinci bir şifre girmenizi istiyor. Farklı bir cihaz ile hesabınıza ulaşmak istediğiniz de bu sistem sayesinde telefonunuza birkod geliyor ve o kod sayesinde giriş yapabiliyorsunuz.

Kurtarma Bilgisi Ekleyin

Çoğu kişinin atladığı kurtarma bilgileri bölümü aslında çalınan hesabımızı kurtarabilmemizde önemli bir rol oynuyor. Kurtarma bilgilerine girdiğimiz verilerden birini unutursak hesabımızı diğer bir doğrulama seçeneği ile kurtarabiliriz. Kurtarma bilgilerinizi boş bırakmamanızı öneririz.

Hesabınıza Bağlı Olan Cihazları Kontrol Edin

Bu kısımdan hesabınız ile giriş yaptığınız cihazların listesini en az ayda 1 kere kontrol etmelisiniz. Bu sayede hesabınıza sizden izinsiz farklı bir cihazdan giriş yapılırsa onu hemen engelleyebilirsiniz. Böylece hesabınıza erişmeye çalışan istemsiz misafirlerden kurtulmuş olursunuz.