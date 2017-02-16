Konya Selçuk Üniversitesi Bilişim Topluluğu tarafından düzenlenen BİLMÖK 2017, bu yıl 3-4-5 Mart 2017’de Konya Rixos Otel’de gerçekleştirilecek.

Gelişen teknoloji ile beraber artan bilişim konusundaki uzmanlardan olmaya aday bilgisayar mühendislerini bir araya getirecek olan Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi (BİLMÖK) bu yıl da Konya Selçuk Üniversitesi’nin Bilişim Topluluğu tarafından 3-4-5 Mart 2017 tarihinde Konya Rixos Otel’de gerçekleştirilecek.

BİLMÖK, üniversitelerdeki “Bilgisayar Mühendisliği”, “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği”, “Bilgisayar ve Enformasyon Mühendisliği”, “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” ve “Yazılım Mühendisliği” bölümlerindeki öğrencilerin bir araya gelmesini sağlayarak, ülke genelindeki bilişim mühendislerini bir araya getirecek.

Lidyana.com CEO’su Hakan Baş, NASA’da Robot Teknolojileri Uzmanı olan Oktay Arslan, HP Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak gibi birçok değerli konuşmacıyı ağırlayacak olan BİLMÖK, Webtekno’nun da medya sponsoru desteğiyle gerçekleştirilecek.

Tamamen ücretsiz olan etkinlik hakkındaki tüm detayları buradan alabileceğinizi ve aşağıdaki tanıtım videosu ile nasıl bir etkinliğin sizleri beklediğini görebilirsiniz.