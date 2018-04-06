Türkiye'nin en ünlü bahis sitelerinden Bilyoner'in yaptığı kampanyalarda 2 araba ve 1 iPhone kazanarak, dünyanın en şanslı insanı olan talihli isme bir göz attık.

Türkiye’nin en ünlü bahis sitelerinden Bilyoner’de eşine çok ama çok az rastlanır, hatta dünya üzerinde daha önce hiç yaşanmadığını düşündüğümüz bir olay yaşandı. Bilyoner, kupon yapan kişiler arasında bazı dönemlerde çekiliş yapıyor. Belirli şartlar altında kupon yapan kişiler arasından bir kazanan çıkıyor. Buradaki gizemli olay, Bilyoner’in ve belki de dünyanın en şanslı insanını içeriyor.

Kamer D. A. isimli bir kişi, Bilyoner’de son 2 yılda 3 kez ödül kazanarak, bizlere 'ne şans varmış' dedirtti. İlk kez 24 Nisan 2017 tarihinde başlayan çekilişe katılan Kamer D. A., buradan 2017 model Mercedes-Benz E 180 marka aracı kazanıyor. Bu aracı kazanarak ne kadar şanslı olduğunu kanıtlayan Kamer D.A., bu şansını Eylül 2017’de düzenlenen kampanyada da devam ettiriyor. Burada bir iPhone 7 Plus 32GB akıllı telefon kazanan şanslı adam, daha sonrasında bir bomba daha patlatıyor ve 19 Ocak’ta başlayıp 19 Mart’ta sonlanan çekilişte bir 2017 model BMW 218i Coupe LCI araç kazanıyor.

Dünyadaki en şanslı insan olduğunu düşündüğümüz Kamer D. A. isimli bu adamın, herkes gibi bu çekilişlere katıldığı düşünüyor. Her gün yüzbinlerce insanın kupon yaparak çekilişe hak kazandığı Bilyoner’de Kamer kaç kupon yaparak her seferinde bu şansını konuşturdu bilinmiyor, ancak Bilyoner’in konu hakkında bir açıklama yaparak kampanyalar ve kazananlar hakkında daha net olacağına inanıyorum.

Bu arada sizler de Bilyoner’e girip 3TL ve üzeri iddia kuponu yaparsanız, Kamer gibi Mercedes, BMW gibi araçlar kazanabilirsiniz. Şu anda devam etmekte olan kampanyada 2 kişiye 2018 model BMW 318i 10 kişiye ise iPhone X veriliyor. Kamer’in şansını burada da konuşturacağına inanıyorum, ancak siz yine de buraya tıklayarak geriye kalan 1 araç için bir şansını deneyin bence.