BİM, 10 Ağustos'ta Uygun Fiyatlı Lenovo Moto E4 Satacak

BİM, 10 Ağustos aktüel ürünleri listesine uygun fiyatlı bir giriş seviye akıllı telefon olan Lenovo Moto E4'ü de ekledi. Fiyatına göre iyi denebilecek özelliklere sahip olan cihaz, BİM mağazalarından satın alınabilecek.

Türkiye’nin önde gelen perakende market zincirlerinden biri olan BİM, 10 Ağustos’tan itibaren satışa sunacağı aktüel ürünlerini duyurdu. BİM’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Cuma gününden itibaren pek çok ürün ile birlikte Lenovo’nun giriş seviye akıllı telefonu Moto E4’e uygun fiyatlara sahip olabileceksiniz.

MediaTek MT 6737 işlemcisinden güç alan Lenovo Moto E4, 2GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 16GB dahili depolama alanına sahip. 5 inç boyutunda ve HD çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan cihaz, küçük ekranı sayesinde tek elle kullanıma izin veriyor. Ayrıca cihazın 8MP arka, 5MP ön kameraya sahip olduğunu da hatırlatalım.

Günümüzde Android’in en çok kullanılan sürümü olan Android 7.1.1 ile çalışan Moto E4, 2800 mAh bataryası ile standart günlük kullanımda tek şarjla bir günü rahatlıkla çıkarabilir. Bu cuma (10 Ağustos) itibari ile BİM mağazalarında satışa çıkacak olan Lenovo Moto E4’e yalnızca 599 TL’ye sahip olabilirsiniz.