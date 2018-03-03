BİM 9 Mart'ta iPhone X Satacak (Fiyat Muhteşem!)

Geçtiğimiz dönemlerde oldukça pahalı ürünleri güzel fiyatlardan satan BİM, bu kez efsane bir satışa imza atacak.

Daha önce de yaptığı uygun fiyatlı teknolojik cihaz satışlarıyla bildiğimiz ve en yakın dönemlerde PS4'ü oldukça sağlam fiyatlarla satışa sunan BİM, bu kez yaptığı kampanya ile herkesi şaşırtacak gibi. Nitekim BİM'in Apple iPhone X gibi, görece yeni diyebileceğimiz bir ürünü muhteşem bir fiyatla satacak.

Apple aksesuarlarını ucuza satan BİM'in 9 Mart'taki konuğu bu kez iPhone X olacak. Şu an itibarı ile resmi sitesinde 64 GB'lık modeli 6099 TL olan Apple iPhone X, 9 Mart'ta 4.999 TL'den satışa sunulacak. Üstelik satılan üründe 2 yıl resmi Apple garantisi de bulunacak. Bu sayede telefonu satın almak isteyenler tam 1100 TL'lik bir indirimle satın alabilecekler.

Muhtemelen 9 Mart Cuma günü birçok BİM marketinde sabah saatlerinde kuyruk oluşturacak olan kampanya büyük ilgi çekecektir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kampanyadan faydalanmayı düşünüyor musunuz?