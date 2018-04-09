Ünlü marketler zinciri BİM, şimdi de iPhone’lar için lisanslı aksesuarlar satıyor.

Ülkemizin en ünlü marketler zincirlerinden olan BİM, bazı dönemlerde seçili elektronik ürünlerde çok ciddi indirimler yapıyor. Daha önce iPhone X gibi ünlü akıllı telefonlar dahil pek çok teknolojik ürünü uygun fiyatlı bir şekilde müşterilerine sunan şirket, yeni yapılan duyuruya göre yeniden iPhone kullanıcılarını sevindirmeye hazırlanıyor.

Başarılı iPhone X satışlarının ardından şimdi de iPhone aksesuarları satmaya hazırlanan BİM, normal fiyatına göre daha uygun bir şekilde satacağı aksesuarlarla Apple kullanıcılarını memnun edecek gibi duruyor.

13 Nisan 2018’de başlayacak kampanya kapsamında EarPods kulaklık, 1 metre ve 2 metre uzunluğunda Lightning kablo ve iPhone şarj adaptörü satışa sunulacak. Bu ürünleri normal resmi fiyatlardan çok daha uyguna satacak BİM, tamamen orijinal olduğu açıklanan bu ürünlerin satış fiyatlarını da açıkladı.

BİM’de yer alan reklam afişine göre EarPods kulaklık 49 TL, 1 metre uzunluğundaki Lightning kablo 39 TL, 2 metre uzunluğundaki Lightning kablo 49 TL ve iPhone şarj adaptörü 39 TL olarak açıklandı. Bu ürünlerin Apple Store’daki fiyatlarına baktığımızda BİM’in yaklaşık yüzde 60 civarında bir indirim yaptığını görüyoruz. Eğer sizin de aklınızda bu Apple ürünlerinden almak varsa, 13 Nisan’da satışa başlayacak ve stoklarla sınırlı olacak bu ürünleri kaçırmamanızı öneriyorum.

BİM’in bu ürünlerde ne kadar indirim yaptığını daha iyi anlamak için, bu ürünlerin Apple Store fiyatlarını sizlere söyleyelim. Apple’ın kendi mağazasında EarPods kulaklık 129 TL, 1 metre uzunluğundaki Lightning kablo 89 TL, 2 metre uzunluğundaki Lightning kablo 129 TL ve iPhone şarj adaptörü 89 TL olarak satılıyor.

BİM Aktüel Ürünleri

BİM, her hafta çeşitli ürünleri satışa sunuyor. 13 Nisan’da satılacak Apple ürünleri dışında 20 Nisan’da da daha önce duyurduğumuz oyuncu ekipmanları, HP yazıcı, Hometech tablet gibi çok çeşitli teknolojik ürünler geliyor. BİM, önümüzdeki dönemde uygun fiyatlı teknolojik ürünler satmaya devam edecek gibi duruyor. Yeni ürünler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.