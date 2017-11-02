BİM, Apple Ürünlerini Tekrar Satacak!

BİM, daha önce yaptığı gibi mağazalarında yine Apple’ın ürünlerine yer verecek.

Apple’ın Türkiye’deki en büyük kankalarından bir tanesi için BİM’i göstersek, sanırım yanılmış olmayız. Önceleri birçok ilgimizi çeken ürünün satışını gerçekleştiren ve son olarak bazı Apple ürünlerine yer veren BİM, gelen yoğun talebe istedikleri gibi karşılık veremediklerini düşünmüş olacak ki Apple ürünlerini tekrar satışa çıkaracak.

10 Kasım tarihinden itibaren bazı BİM mağazalarında göreceğimiz ürünler ve fiyatları şu şekilde:

USB şarj kablosu - 1 metre: 39.90 TL

USB Şarj kablosu - 2 metre: 49.90 TL

Earpods kulaklık: 49.90 TL

Bu sefer fiyat konusunda da bir iyileştirme yapan BİM, daha önce 55 TL’den satışa sunduğu Earpods’u bu sefer 49.90 TL’den satacak.

Şimdilik bu ürünlerin hangi mağazalarda olacağını bilmiyoruz fakat yakınınızda bir BİM mağazası varsa camlarına ara ara göz atmanızı öneririz. Muhakkak bir bilgilendirme afişi asacaklardır.