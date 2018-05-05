BİM, 11 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, yapmış olduğu kampanya neticesinde Redmi 5 Plus’ı yalnızca 999 TL’lik bir ücret karşılığında satışa sunacak.

Son dönemde oldukça gelişmiş ve güncel teknolojik ürünleri uygun fiyat altında satmasıyla adından sıkça söz ettiren BİM, bu kez de gözünü Çin’in yükselen markalarından Xiaomi’ye çevirdi. 11 Mayıs itibari ile Xiaomi Redmi 5 Plus, BİM tezgahlarında yerini alacak.

5.99 İnç’lik dev Full HD ekranı bulunan cihaz, Snapdragon 625 yonga seti ve 3 GB RAM barındırırken, 32 GB dahili depolama alanı seçeğiyle geliyor. 12 Megapiksel arka kamerası ve 5 megapiksellik ön kamerası ile beraber 4.000 mAh batarya hacmi ile tam bir fiyat/performans canavarı olan Redmi 5 Plus, Android Nougat işletim sistemini kullanıyor.

Orta segment işlemcisi ile dikkat çeken ve zaten halihazırda uygun fiyatıyla göz dolduran Redmi 5 Plus, Bim çatısı altında 999 TL gibi bir ücret ile sahiplerini bekliyor olacak. Fiyat, performans orantısına önem veren bir telefon kullanıcısı iseniz, 11 Mayıs için planınızı şimdiden yapsanız iyi olacak.