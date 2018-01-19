Geçtiğimiz hafta BİM’in gerçekleştireceği kampanyayı duyurmuştuk. O gün geldi çattı ve BİM, bazı mağazalarında içinde FIFA 18’in de bulunduğu PS4 Slim’i satışa çıkardı.

BİM, kampanyalı ürün kapsamında bugünden itibaren FIFA 18 ve 14 günlük Plus hediyeli, 500 GB depolama alanına sahip PS4 Slim’i 1299 TL’den satışa çıkardı.

Mağazalara sınırlı sayıda gönderilecek olan FIFA 18 ve 14 günlük Plus hediyeli, PS4 Slim 500 GB versiyonun hangi mağazalarda satışa çıkarılacağı şimdilik bilinmiyor. BİM’in resmi sitesine baktığımızda da bununla ilgili bir bilgilendirme göremedik. Dolayısıyla bu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, civarlarında bulunan BİM marketlerine uğrayarak kampanyanın olup olmadığını sormaları gerekiyor.

BİM’in FIFA 18 hediyeli PS4 Slim kampanyasının detayları şöyle