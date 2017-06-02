BİM’den Sonra Migros da Playstation 4 Satmaya Başladı!

Playstation 4, artık sıklıkla uğradığımız marketlerde de satışa çıkarılmaya başlandı. BİM’den sonra Migros da 999 TL fiyatlandırma ile 1 TB’lik PS4 satmaya başladı.

Kabul edelim ki BİM, elektronik ürün satışı konusunda büyük marketler arasındaki en istikrarlı şirketlerin başında geliyor. Yakın zamanda duyurduğumuz PS4 satışı dışında iPhone 7 satışı da gerçekleştiren firma, biraz daha öncelere gidecek olursak orijinal Star Wars ürünleri de satmıştı. Şimdi bu anlamda kendilerine büyük bir rakip daha geldi: Migros.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 1 TB’lık Playstation 4 satışlarına başlandı. Stoklarının sınırlı sayıda olduğunu özellikle belirten kurum, PS4’ü tıpkı BİM gibi 999 TL’den satışa çıkarmış durumda.

Yalnız iki şirketin çıkardıkları ürünlerin aralarında bazı belirgin farklar bulunuyor: BİM’in satışa çıkardığı model 500 GB’lik PS4 Slim iken Migros, 1 TB’lik PS4’ü satacak.