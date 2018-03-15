BİM, Samsung Galaxy Note 8'i piyasa fiyatından daha ucuza satmaya hazırlanıyor. Daha önce farklı akıllı telefon modellerini piyasa fiyatlarından ucuza satan BİM, bizleri yeniden şaşırtmayı başardı.

Ülkemizde ürünleri uygun fiyatlarda satışa sunmasıyla tanınan BİM, geçtiğimiz günlerde Apple'ın amiral gemisi olan iPhone X'u piyasa fiyatından çok daha ucuza satmaya başarmıştı. Uygun fiyat politikasını kurulduğu günden bu yana bozmayan BİM, Samsung Galaxy Note 8 modelini 23 Mart' tarihinden itibaren mağazalarında satışa sunacak. Fiyatın ucuz olması akıllarda soru işaretleri bırakmıyor değil. Ürünün afişinde "2 Yıl Garantili" ifadesi yer alıyor ancak Samsung Türkiye garantisi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ayrıca ürün afişinde işlemci çipsetinin Snapdragon 835 olduğu yazıyor. Bildiğiniz üzere bu işlemci, Kuzey Amerika ve birkaç farklı ülkede satılan Note 8 modellerinde yer alıyor. Türkiye'de satılan Samsung Türkiye garantili Galaxy Note 8 modelleri ise gücünü Exynos 8895 işlemci çipsetinden alıyor. Açıkçası bu detay, kafaları karıştırmadı değil. Aldığımız bilgilere göre BİM'in bazı mağazalarına Galaxy Note 8 modelinin geleceği haberi henüz verilmemiş. Bu durum, satışın sınırlı bölgelerde olacağı ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Afişte Samsung'un ülkemizde kullanılan prizlerine uygun orijinal şarj aleti satılması, "Acaba cihaz ithalatçı garantili mi?" sorusunun sorulmasına sebep oldu. Bu sorunun cevabına ilerleyen günlerde kavuşacağımızı düşünüyorum.