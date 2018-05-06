BİM’in Xiaomi Atağına A101’den Cevap Geldi

BİM’in Xiaomi Redmi 5 Plus satacağını duyurmasının ardından, A101’den 899 TL’lik Redmi 5A Prime’la cevap geldi.

Son dönemde Apple ile Samsung’un telefon satma mücadelesinden çok ülkemizin iki güzide marketi BİM ile A101’in uygun fiyatlı akıllı telefon yarışını görmeye alıştık. BİM’in uygun fiyatlı iPhone X satmasıyla popülerleşen bu yarış, bu sıralar daha çok 1000 TL altında satılan Xiaomi tarzı markaları barındırıyor.

Dün yaptığımız haberde BİM’in uygun fiyatlı Xiaomi Redmi 5 Plus satacağını söylemiştik. Bugünkü haberimizde ise, BİM’in en büyük rakibi konumunda yer alan A101’in çok yakında Xiaomi Redmi Note 5A Prime satacağını öğrendik. A101’in daha önce de satışa sunduğu ve bizim telefonu satın alıp videosunu çektiğimiz cihaz, 11 Mayıs’ta 899 TL karşılığında A101 marketlerinde yeni sahiplerini bekleyecek.

Xiaomi Redmi Note 5A Prime Özellikleri

5.5 IPS HD bir ekranla gelen cihazın 3GB RAM ve 32GB depolama alanı seçeneği bulunuyor. Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip cihazın çift SIM desteği ve 3880 mAh bataryası bulunuyor. Telefonu daha çok merak edenler, daha önce hazırladığımız videoya aşağıdan ulaşabilirler.