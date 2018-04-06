Türkiye’nin en büyük marketler zincirlerinden BİM, önümüzdeki dönemde uygun fiyatlı oyuncu ekipmanları satacak.

Dönem dönem bazı teknolojik ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan BİM, bu defa oyuncuları mutlu etmeyi amaçlıyor. Şirket, 20 Nisan’da oyun severlerin ilgisini çekecek teknolojik ürünleri satışa sunacak.

20 Nisan Cuma günü “Oyun Zamanı” başlığı altında gerçekleşecek kampanya kapsamında, oyuncu mouse ve mousepad seti, oyuncu klavyesi ve oyuncu kulaklığı ürünleri satışa sunulacak. Bu ürünler dışında karaoke mikrofon, kulaklık ve tabletler de teknolojik ürünler kategorisinde alıcılarını bekliyor olacak.

Dönem dönem yaptığı kampanyalarla normalde pahalı olan ürünleri daha uygun fiyatlara satan BİM, bu yeni ürünlerle de aynı şeyi yapacak gibi duruyor. BİM marketlerinde satılacak 3 oyuncu ürünü şu şekilde:

Trust 21963 Ziva Mouse ve Mouse Pad

6 adet düğme

Uzun süreli kullanımlarda kaymayı önlemek için kauçuk kaplama

Fare tekerleği ve arka tarafta aydınlatma

1000 ila 3000 DPI arasında hız seçme

220 X 300 mm boyutunda mouse pad

Trust 22113 Ziva Gaming Klavye

Oyuncuların sık sık kullandığı tuşlara özel kırmızı kaplama

Rahat ve sessiz yazma imkanı

1,50m kablo

Sıvı geçirmez tasarım

Trust 21953 Ziva Gaming Kulaklık Seti

1,8m kablo

Ayarlanabilir kafa bandı

Oyuncularla iletişim halinde olmanızı sağlayacak mikrofon

Trust’ın Mouse & Mouse Pad, Klavye ve Kulaklık setini birlikte aldığınızda 80 TL’lik ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ekipmanlar sayesinde oyunları full ekipmanla oynayabileceksiniz. BİM’de satılan ürünler oyun piyasasının en kaliteli ürünleri değiller, ancak uygun fiyatlı bir oyun seti arayanların tercihi olabilirler. Eğer siz de bu ekipmanları almak istiyorsanız 20 Nisan’ı beklemelisiniz.