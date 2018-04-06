Dönem dönem bazı teknolojik ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan BİM, bu defa oyuncuları mutlu etmeyi amaçlıyor. Şirket, 20 Nisan’da oyun severlerin ilgisini çekecek teknolojik ürünleri satışa sunacak.
20 Nisan Cuma günü “Oyun Zamanı” başlığı altında gerçekleşecek kampanya kapsamında, oyuncu mouse ve mousepad seti, oyuncu klavyesi ve oyuncu kulaklığı ürünleri satışa sunulacak. Bu ürünler dışında karaoke mikrofon, kulaklık ve tabletler de teknolojik ürünler kategorisinde alıcılarını bekliyor olacak.
Dönem dönem yaptığı kampanyalarla normalde pahalı olan ürünleri daha uygun fiyatlara satan BİM, bu yeni ürünlerle de aynı şeyi yapacak gibi duruyor. BİM marketlerinde satılacak 3 oyuncu ürünü şu şekilde:
Trust 21963 Ziva Mouse ve Mouse Pad
- 6 adet düğme
- Uzun süreli kullanımlarda kaymayı önlemek için kauçuk kaplama
- Fare tekerleği ve arka tarafta aydınlatma
- 1000 ila 3000 DPI arasında hız seçme
- 220 X 300 mm boyutunda mouse pad
Trust 22113 Ziva Gaming Klavye
- Oyuncuların sık sık kullandığı tuşlara özel kırmızı kaplama
- Rahat ve sessiz yazma imkanı
- 1,50m kablo
- Sıvı geçirmez tasarım
Trust 21953 Ziva Gaming Kulaklık Seti
- 1,8m kablo
- Ayarlanabilir kafa bandı
- Oyuncularla iletişim halinde olmanızı sağlayacak mikrofon
Trust’ın Mouse & Mouse Pad, Klavye ve Kulaklık setini birlikte aldığınızda 80 TL’lik ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ekipmanlar sayesinde oyunları full ekipmanla oynayabileceksiniz. BİM’de satılan ürünler oyun piyasasının en kaliteli ürünleri değiller, ancak uygun fiyatlı bir oyun seti arayanların tercihi olabilirler. Eğer siz de bu ekipmanları almak istiyorsanız 20 Nisan’ı beklemelisiniz.