BİM - Samsung Galaxy Note 8'in Satılacağı Mağazalar

iPhone X ve Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörden sonra BİM mağazalarında Samsung Galaxy Note 8’in satılacağı güne çok az kaldı. Fiyatları açısından diğer teknoloji mağazalarına göre oldukça avantajlı olara BİM tarafından satılan bu ürünler sınırlı sayıda oluyorlar. Peki hangi BİM mağazaları Note 8 satışı yapacaklar?

BİM, teknoloji dünyasının en yeni ve en gelişmiş akıllı telefonlarından birisi olan iPhone X’u kısa bir süre önce oldukça avantajlı fiyatlarlar sınırlı sayıdaki mağazasında satışa çıkartmıştı. Market zincirinin yeni adımı da Apple’ın dişli rakibi Samsung’un amiral gemisi Galaxy Note 8’i satışa çıkartmak oldu.

BİM, şu anda gerçekten de Galaxy Note 8 satışı ile ilgili çıkan haberleri doğruluyor. Ancak ne yazık ki Galaxy Note 8’ler sadece İstanbul’un Tuzla ve Esenyurt’ta bulunan şubeleri tarafından satışa sunulacak. Cihazın fiyatı da daha önce açıklanan detaylarda olduğu gibi 3.299 TL olacak. Henüz sayı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Bültende yer alan bilgilere göre 23 Mart’ta söz konusu şubelerde satış gerçekleştirilecek.

BİM, Galakxy Note 8 ile birlikte Samsung hızlı şarj cihazını da ayrı şekilde satışa çıkartacak.

BİM’deki Note 8’ler Türkiye’deki diğer Note 8’lerden farklı olacak:

Samsung, Note 8 üretimini iki farklı işlemciyle gerçekleştirdi. Bunlardan birisi Qualcomm’un Snapdragon 835 modeli, diğeri ise Samsung’un kendisinin ürettiği Exynos 8895 modeli. Firma, dünyanın farklı pazarlarında, farklı işlemcilere sahip cihazlarla raflardaki yerini aldı. Türkiye’de resmi olarak satılan Note 8’ler ise Exynos 8895 ile çalışıyordu. Ancak BİM tarafından satılacak Note 8’lerde Snapdragon 835 bulunacak.

Bakalım BİM, bundan sonra başka hangi iddialı teknolojik ürünü avantajlı fiyatlarla satışa sunacak?