BİM, Şimdi de Uygun Fiyata iPhone 6 Satacak

BİM, 17 Ağustos tarihinden itibaren piyasa fiyatından daha da ucuza 32 GB'lık 2 yıl garantili iPhone 6 satacağını duyurdu.

Son dönemde satışa sunduğu elektronik cihazlarla adından sıkça bahsettiren BİM; Playstation 4, iPhone X, Galaxy Note 8 gibi popüler cihazları piyasa fiyatlarına oranla oldukça uygun denebilecek ücretlerle yeni kullanıcıları ile buluşturdu. Bu kez gözünü iPhone 6’ya diken BİM, bahsi geçen cihazı yine oldukça uygun bir fiyata satışa sunmaya hazırlanıyor.

iOS 12 güncellemesi alacağına dair haberlerle tekrar gündeme gelen ve dönemin akıllı telefonları arasında hala yeri olan iPhone 6, 17 Agustos tarihinde 1.889 TL’lik fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak. Normal piyasaya değeri ortalama 2100 TL olan cihaz, bir alışveriş merkezi güvencesi altında, uygun fiyata satılacağı için talebin yoğun olacağını öngörmek mümkün. Eğer cihazı almak istiyorsanız planınızı şimdiden yapmanızı tavsiye ederiz.

iPhone 6’nın özelliklerine geldiğimizde ise 1.810 mAh’lık batarya kapasitesi bulunan 32 GB’lık cihaz, 8 megapiksellik arka kamerası ve 1.2 megapiksellik ön kamerası ile günümüz teknolojisinin biraz gerisinde. Yine de 4.7 inçlik 750 x1334 çözünürlüğe ve Apple A8 (1.4 Ghz/ çift çekirdek) yonga setine sahip olan iPhone 6, birçok yönden günümüzün bazı cihazlarına kafa tuttuğu gibi kimi özellikleriyle de birçoğunun önüne geçiyor.