BİM Şimdi de Uygun Fiyatlı LG K10 Satacak!

Fiyatlarının uygunluğu ile birçok kişisinin seçeneği haline gelen BİM, son zamanlarda popüler elektronik aletlerini de uygun fiyatlı olarak satıyor. Şimdi de elini LG K10’a atan BİM, 1 Haziran’da ürünü satmaya başlayacak.

Bunun öncesinde iPhone X, PS4 ve oyuncu ekipmanları gibi popüler ürünleri de satan son dönemlerin uygun fiyat merkezi BİM, şimdi de LG K10 satmaya hazırlanıyor. Yayınladığı 1 Haziran 2018 aktüel ürünler kataloğunda gözümüze çarpan cihazın, fiyatı ise muhteşem.

L’nin alt seviye telefonlarından kabul edilen LG K10, 5.3 inç 720x1280 piksel HD ekranı ile alıcılarının karşısında boy gösteriyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla fotoğraf çekmeyi sevenleri pek de memnun edemeyecek olan cihaz, 8 çekirdek ve 1.3 GHz işlemciye sahip. Ancak 2 GB RAM’i ve 16 GB genişletilebilir dâhili depolama alanı bulunan LG K10, şu an için acil telefon ihtiyacı durumundaysanız işinizi görebilir. Son olarak 2300 mAh bataryası bulunan cihaza, 699 TL karşılığında sahip olabileceğinizi de söylemekte yarar var.

Teknolojik cihazları piyasaya oranla daha ucuza temin edebileceğiniz BİM, akıllarda farklı bir imaj yaratmaya başladı desek de sanıyorum yanılmış olmayız. Bu bağlamda eğer sizler de bu kampanya ile ilgileniyorsanız, 1 Haziran Cuma günü sabah erken saatlerde alışveriş merkezine uğrayabilirsiniz.