Geçtiğimiz dönemlerde sattığı elektronik ürünlerle adından söz ettiren BİM, bu sefer oyuncuların kalbini kazanacak bir kampanya başlattı.

Son birkaç yıldır BİM’in ara ara yaptığı kampanya sürprizlerine artık alışkınız. En son uygun fiyatlarla satışa sunduğu Apple ürünleri sayesinde kapısında kuyrukların oluşmasına sebep olan BİM, bu sefer içinde FIFA 18’in de bulunduğu PS4 Slim (500 GB) satmaya başladı.

19 Ocak’tan itibaren sınırlı BİM mağazalarında satışa sunulacak FIFA 18 ve PS4 Slim’in fiyatı 1299 TL olacak. Peşin fiyatına 6 taksit seçeneğini yer aldığı kampanya dahilinde 1 adet oyun kolu, 14 günlük Plus üyelik ve 2 yıl ürün garantisi bulunuyor.

FIFA 18’in kutu versiyonunun şu anda D&R’da 345 TL’den (PlayStation Store’da ise %61 indirimli haliyle 104 TL’ye alınabiliyor), PS4 Slim’in 500 GB’lık versiyonunun internette 1139 TL’den satın alınabildiği düşünülürse BİM’in kampanyasının son derece uygun olduğunu söylemek mümkün.