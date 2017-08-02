Teknolojik ürünleri satmasına bizi alıştıran BİM, bu sefer de Apple kullanıcılarını sevindirecek. BİM'de iPhone kulaklığı ve şarj kablosu uygun fiyata satılacak.

BİM, daha önceki zamanlarda Xbox, Playstation 4, iPhone 7 gibi popüler teknolojik cihazları satışa sunarak hepimizi şaşkına çevirse de, mutlu etmişti. Üstelik uygun fiyatları sayesinde de birçok kullanıcının ilk tercihi olmayı başardı. Çok az kullanıcı bu cihazlardan faydalanabildi, çünkü sınırlı stok vardı. Yine de tercih edilmesini değiştirmedi.

Teknolojik cihazların yanısıra birçok lisanslı ürünü de satarak müşterilerini mutlu eden BİM, bu sefer de iPhone kullanıcılarını mutlu etmeyi hedefliyor. BİM, 11 Ağustos 2017 tarihinde, iPhone şarj kablosu ve Earpods kulaklıklarını satacak.

1 metre ve 2 metre olmak üzere iki opsiyonla karşımıza çıkan şarj kabloları ve kulaklık, piyasa fiyatlarının oldukça altında satışa sunulacak. 1 metre şarj kablosu 39.90 TL'ye, 2 metre şarj kablosu ise 49.90 TL'ye satılacak. Normalde 2 metrelik şarj kablosunun fiyatının 129 TL olduğunu belirtelim. Ayriyeten 55 TL'ye satılacak olan Earpods'un da piyasa fiyatı yine 129 lira.

Eğer bu ürünler ilginizi çektiyse ve almayı düşünürseniz 11 Ağustos 2017 tarihinde, elinizi çabuk tutmanız gerekecektir.