BİM, Samsung, LG ve Xiaomi Cihazları İndirimli Satacak!

Teknolojik ürünleri resmi satış fiyatının altında fiyat etiketleri ile tüketicilerle buluşturan BİM, gelecek hafta Samsung, LG ve Xiaomi marka ürünleri muhteşem indirimlerle satışa çıkaracak.

Birbirinden kaliteli teknolojik ürünleri uygun fiyatlı olarak tüketiciler ile buluşturan BİM, 25 Mayıs’tan itibaren bir hafta boyunca müşterilerine son derece uygun fiyatlarla bir 4K TV, son derece güçlü ve şık bir hoparlör ve şarj sorununuzu tamamen ortadan kaldıracak bir taşınabilir şarj cihazı alma fırsatı sunuyor.

25 Mayıs’tan itibaren Netflix, Wi-Fi, Bluetooth gibi önemli özellikleri dahili olarak içerisinde bulunduran JVC 50″ 4K UltraHD Smart Led TV’yi BİM mağazalarından yalnızca 1999 TL’ye satın alabileceksiniz. Dolar kurunun kendini NASA astronotu sandığı bir dönemde bu fiyata 4K TV bulmak kesinlikle kolay değil.

Güçlü ve kaliteli sesleri, kompakt ve şık bir tasarıma sıkıştırmayı başaran Bluetooth destekli ve 2 kanallı LG Sound Bar hoparlörü ise yine 25 Mayıs’tan itibaren 349 TL’ye BİM mağazalarında bulabileceksiniz. Akıllı telefonuna şarj yetiştiremeyenler ise 10.000mAh'lik Xiaomi Taşınabilir Şarj Cihazı’na yine BİM’de 59,90 TL’ye ulaşabilecekler. Ayrıca Samsung TA2O Hızlı şarj cihazı da 49.90 TL fiyat etiketi ile 25 Mayıs'tan itibaren bir hafta boyunca BİM mağazalarında olacak.