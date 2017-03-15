Son dönemde teknoloji sektörünün birçok dev markası zararla geçtiğimiz yılı kapatırken bu firmalara Bimeks de eklendi.

Türkiye’de teknoloji ürünleri satan mağazaların zarar peşini bırakmıyor. Her geçen sene daha fazla zarar eden markalardan Gold teslim bayrağını çekmiş, Teknosa birçok mağazasını kapatma durumuna gelmişti. Şimdi de geçtiğimiz yıl ciddi zarar yapan bir diğer mağaza olan Bimeks, 2015’teki 9.4 Milyon TL’lik karla kapattığı yılı 2016’da 147.8 Milyon TL zararla kapadı.

Bu nedenle birçok mağazasında ürün azaltma, bazılarını ise kapatma yoluna giden Bimeks, ayrıca 1300’e yakın çalışanına, 2016 Aralık ayında 3 aydır ücret ödeyemediği iddia edilmiş bu konuda ödeme yapılmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, kısmi ödemelere başlandığını ve bu sorunlu süreci kapatacaklarını belirtmişti.

Şimdi ise 2016 sonunda 363 milyon TL borç pozisyonu bulunduğu belirtilen Bimeks, bu durumun sebebinin ortadaki dört mağazanın agresif ciro tutumu sergilemesi, daha uygun fiyata mal satmak için kardan vazgeçerek cirodan kar elde etmeye çalışması olduğunu belirtiyor.

Aynı durumda olan Teknosa’nın da 2017’nin kendileri adına zor geçeceği belirtilirken şirket, 2017 yılında açılacak alışveriş merkezlerinde yer almama kararı aldığı da belirtiliyor.

Bakalım Teknosa, Bimeks, Media Markt ve Vatan Bilgisayar dörtlüsü 2017 yılında ne gibi sonuçlar elde edecek.