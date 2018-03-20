Bimeks, İnternet Sitesini Kiraya Verdi

Elektronik ürünler satan Bimeks, resmi internet sitesini kiraladığını KAP’a bildirdi.

Ülkemizde elektronik ürünler satan sayılı şirketten biri olan Bimeks, 21 Şubat’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bazı açıklamalarda bulunmuştu. Mağaza destekli web tabanlı hibrid perakende iş modeli üzerinde çalıştığını bildiren Bimeks, 16 Mart’ta yeni bir duyuru yaparak internet sayfası “Bimeks.com.tr”yi kiraladığını açıkladı. CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şti’ye Bimeks.com.tr’yi kiralayan şirket, bundan sonra Bimeks’in internet sitesinden ürün alan kişilerin muhatabının CB Dijital Yatırım olacağını duyurdu.

Bimeks’in konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama tam olarak bu şekilde:

“Şirketimizin sahibi olduğu ve bir süredir inaktif durumda olan www.bimeks.com.tr web sitesini kiralamak için, CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd. Şti tarafından şirketimize yapılan teklif ve görüşmeler sonucunda, anılan firma ile bir “Marka Lisans Kiralama ve Web Sitesi Kullandırma Sözleşmesi” imzalanmıştır. Böylelikle Bimeks olarak, web sitesi üzerinden bir kiralama geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.

Anlaşmaya göre, web sitesinden alışveriş yapacak olan müşteriler doğrudan ve sadece, kiracı olarak web sitesini işleten CB Dijital Yatırım ve Ticaret Ltd.Şti şirketi ile muhatap olacaklardır.

Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerle ve ürün tedarikleriyle ilgili herhangi bir hak ve yükümlülüğü olmayacaktır.”

Yapılan bu açıklamayla birlikte, bundan sonra Bimeks’in internet sitesinden bir ürün aldığınız taktirde, alışveriş yaptığınız kurum Bimeks olmayacak. Bunun ilerleyen dönemde nasıl sonuçlar doğuracağını bilmiyorum, ancak araya başka bir şirketin girmesi pek hoş karşılanmayacak gibi duruyor.