BİMEKS İşçilerinden Büyük İsyan: Cebimizde 3 Aydır İşe Gidecek Paramız Bile Yok!

BİMEKS’te çalışan işçiler 3 aydır ücretlerinin ödenmediğini, asgari ücret zammı sonrası yol ücretlerinin kesildiğini belirterek ‘cebimizde işe gidecek para bile yok’ diyerek gerekli ödemelerin yapılmasını istedi.

Evrensel’in yaptığı habere göre BİMEKS işçileri, 3 aydır ciddi bir ödeme krizi yaşıyor. Televizyonlarda sürekli BİMEKS’in reklamlarının döndüğünü fakat asgari ücret zammı sonrası yol ücretlerinin bile kesildiğini belirten işçiler, “Reklamların verildiği kuruluşların hiçbiri ödenmeyen ücretlerimizi ve sorunlarımızı dile getirmiyor” şeklinde tepkilerini gösterdiler. Aylık ödemeleri gereken rutin faturalarda bile (elektrik, su, doğalgaz vs) zorluk çektiklerini belirten işçiler, ‘reklam yayınlamayı bırakın, ücretimizi ödeyin’ diyerek gerekli ödemelerin yapılmasını talep ettiler.

Emeklerinin karşılığını alamadıkları gerekçesiyle ayrıca sendikal olarak örgütlenmeleri de engellenince haklarını hukuksal olarak aramaya karar verdiklerini belirten işçilerin yaptığı ortak deklarasyon ise şöyle: “İlk ay şirketin durumunun kötü olduğuna dair bir mail geldi, bizlerden idare etmemiz istendi. Ancak bu durum 3 ay sürdü. 3. ayın sonunda ise gelen mailde işverenin evinin dahil ipotek altında olduğunu, bizlerin bir aile olduğumuzu ve idare etmemiz gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine ise mağaza bölge müdürleri biz işçileri ikna etmeye çalıştılar. Ancak biz BİMEKS işçileri olarak aile olmadığımızı çalışma koşullarından dolayı çok net biliyoruz.”

Çalışma koşullarının ağırlığından da bahseden işçiler, 8 saatlik çalışma süresinde yalnızca 45 dk yemek molalarının olduğunu ve bu süre dışında sürekli ayakta çalışma zorunluluklarının bulunduğunu, üstelik ücretlerinin her mağazaya göre değiştiğini iddia ediyorlar. İşçiler, son olarak şu açıklamada bulundular: “Üstelik bir işçi önce işverene olan maliyeti kadar satış yapabilirse prim almaya hak kazanıyor. Önceleri mağazada çalınan ürünlerin ücretleri çalışanlardan kesilmezken son 1.5-2 yıldır çalınan veya kaybolan her ürünün ücreti tüm mağaza çalışanlarından kesiliyor. Maaşlarımızdan keyfi olarak kesintiler yapılıyor. Neye göre kesinti yapıldığını ya da hangi hesaplamayla olduğuna dair bilgi de verilmiyor.”