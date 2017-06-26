Bin TL’ye Kartal Satmak İsteyen Adama 9 Bin TL’lik Ceza

Yakaladığı bir kartalı internet üzerinden satışa sunmak isteyen adam, yapılan ihbarlar sonucu 9 bin TL’lik ceza kesildi.

Iğdır’ın merkezinde bulunan Özgür Mahallesi2nde oturan Z.E. isimli bir vatandaş, yakaladığı kaya kartalını bin TL’den satmak için sosyal medyada bir duyuruda bulundu. ‘Kartal’ kullanıcı adıyla yakaladığı kartalı satmak isteyen şahıs, ilanı gören kişiler tarafından ihbar edildi.

Koruma altındaki yaban hayvanını tuzakla yakalayan Z.E. isimli şahsın kimliğini ve adresini tespit eden Emniyet Müdürlüğü, söz konusu kişiye bunun ticaretini yaptığı gerekçesiyle 1260 TL idari, 8 bin TL de tazminat olmak üzere toplam 9 bin 260 TL’lik bir ceza kesilmesini sağladı.

Kartalın veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tekrar doğaya salındığını söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Iğdır İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Sosyal medya üzerinden kartal satmak isteyen kişinin kimliğini belirledik ve gerekli cezayı kestik. Kartala el koyduk ve kontrol sonrası doğaya bıraktık" şeklinde konuştu.