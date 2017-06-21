Bir grup araştırmacı, Wi-Fi sinyallerini kullanarak duvarların ardını 3 boyutlu olarak tarayabilen drone sistemi geliştirildi.

ABD’nin Kaliforniya Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, drone'ların tamamen kapalı bir yapının iç kısmını haritalamaları için bir sistem geliştirdiler. Başa bir deyişle ekip, drone'ların duvarlardan geçmesini sağlayan bir yol ürettiler.





Sistem, yapı içerisindeki Wi-Fi sinyalinin farklı noktalardan takip edilmesi mantığına dayanıyor. Çarptıkları engellerden geri dönen sinyaller yapının içi hakkında 3B bir harita oluşturulmasına olanak tanıyor. Üstelik üretilen haritalar, anlık ve yüksek çözünürlüklü olabiliyorlar.

Google Tango tablet, bir Wi-Fi yönlendiricisi, bir Wi-Fi kartı ve bir Raspberry Pi ile çalışan sistem için yeni bir teknolojik araç üretme zorunluluğu yok. Diğer haritalama tekniklerine göre nispeten ucuz ve erişilebilir materyallerin kullanımı, sistemi kolayca yaygınlaştırabilir. Ayrıca, jeolojik kazılar için büyük bir katkısı olacağı düşünülen yeni nesil haritalama drone'ları, bir yapının içine girmeden orası hakkında net bir fikir edinilmesini sağlıyor.

Umarız bu ve benzeri sistemlerle özel hayatın gizliliği ile ilgili yasalar ihlal edilmez.