Başbakan Binali Yıldırım'ın bir röportajında Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği tavsiye sosyal medyada dikkat çekti.

Habertürk'ün özel röportajının son konuğu olan Başbakan Binali Yıldırım, hem önümüzdeki referandum ile alakalı, hem de ülkemizdeki güncel siyasi olaylar hakkında soruları cevapladı ve kendi görüşlerini paylaştı.

Fakat Yıldırım'ın röportajında en fazla dikkat çeken, sosyal medyada da en fazla konuşulan şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tavsiye niteliğindeki söylemleriydi.

Kılıçdaroğlu ile alakalı konuşan Yıldırım, "Sosyal medyada bir slime hesabı açsın ve orada videolar çekip 'youtubirlikte' yayınlasın" ifadelerini kullandı. Tabi Yıldırım'ın sözleri kadar 'YouTuber'lık' tanımını ifade ediş şekli de sosyal medyada en fazla konuşulan şeylerdendi.