Kendinize ait fikirlerinizi paylaşabileceğiniz ve sizin gibi kripto para piyasasını takip edenlere yardımcı olabileceğiniz yeni bir sohbet kanalı açıldı.

Kripto para piyasasına hakim olmak ve tüm gelişmelerden haberdar olmak için şu iki şeyi kesinlikle ıskalamamanız gerekiyor: Twitter’ı takip etmek ve Telegram kanallarına üye olmak.

Bu işin merkezinin artık Twitter olduğun rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde bu konuda fikir sahibi olan ve bilgilendirici tweet’ler atan, takip etmenizi önerdiğimiz bazı Twitter hesaplarını paylaşmıştık. Bunun dışında ilgili hashtag’leri kullanarak hem bilgi edinmek istediğiniz hem de diğer birçok altcoin’ler hakkında fikir sahibi olabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Bunların yanında Telegram kanallarını da takip etmek gerekiyor. Eğer İngilizceniz iyi seviyedeyse bu konuda pek zorlanacağınızı sanmıyorum, biraz araştırarak güzel kanallar bulabilirsiniz. Fakat Türkçe konuşulan Telegram kanallarını bulmak pek kolay değil, çoğu kişi sağdan soldan duyduklarıyla idare ediyor. Binance, bu konuda Türk kullanıcılarının ilgisini fazlasıyla çekecek bir duyuruda bulundu.

Yukarıdaki tweet’te de göreceğiniz üzere dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance, Telegram üzerinden Türk kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri yeni kanallarını açtıklarını duyurdu. Eğer bu konulara ilgiliyseniz, Binance’nin duyurusunu gözardı etmemenizi tavsiye ederim.