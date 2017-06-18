Durduk yere gerilmek isteyenlere 'ilaç' niteliğinde video.

Tıpkı drone'lar gibi son birkaç senede popülerliği ciddi şekilde artan cihazlardan olan hoverboard'lar, her ne kadar kullanmayı bilen için oldukça eğlenceli bir cihaz olsa da, genelde bu cihazları YouTube'daki 'fail' videolarında görüyoruz zira bu cihazların üzerinde durmak birazcık meşakkatli bir iş.

Fakat hayatı uçlarda yaşayan bazı kişiler için bu cihazlar adrenalinin doruklarda yaşanmasını da sağlıyor. Bildiğiniz gibi son zamanlarda yüksek binaların kenarlarında, inşaat halindeki yerlerin demirlei üzerinde ya da benzeri yerlerde yapılan akrobatik hareketler, iyice popüler olmuş durumda. Gençler, bu mekanlarda adeta hayatları pamuk ipliğine bağlı şekilde çılgın hareketler yapıyorlar

YouTube'a yüklenen son videoda ise bir arkadaş, bu işi bir adım öteye götürerek, hoverboard ile bir binanın tepesinde, adeta ölüme meydan okumuş.