Daha önce akıllı arama özelliği duyurulan Bing'in, otel rezervasyonu ve daha fazlası için yeni güncellemeler yayınlanacağı duyuruldu. Fakat güncelleme şimdilik sadece ABD'de geçerli olacak.

Microsoft’un Bing arama motoru iyileştirmeler de dahil olmak üzere yeni özellikler alıyor. Otel rezervasyon deneyimi, ev hizmetleri fiyatlandırması, kuponlar, fırsatlar ve daha fazlası Bing arama motorunda yerini alacak. Ancak, bu özelliklerin hepsi sadece ABD'de mevcut olacak. Mayıs ayında Bing, üçüncü taraf rezervasyon sitelerinin toplu fiyatlandırmasıyla otel rezervasyon deneyimini tanıttı ve bugün şirket arama motoruna akıllı ipuçları, fiyat trendleri ve karşılaştırma özelliğini ekleyeceğini duyurdu. Bu da fiyat bazlı satış işlemlerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak için keşfettiğiniz tarih aralığı için geçmişe yönelik fiyat trendleri sağlar.

Yeni fiyat trend özelliği, kullanıcıların tek bir görünümde zaman içinde fiyat trendlerine göz atmalarını sağlar. Yeni karşılaştırma özelliği ise otel seçeneğine göre fiyatlandırmaya genel bir bakış sağlar. İhtiyaçlarınız ve bütçeniz için en iyi seçimi seçebilmeniz için detaylı bilgiler sunar.

Ev Servisi

Kullanıcıları önemseyen Bing, lavabo kurulum maliyetleri ve tuvalet onarımları gibi ev hizmetleri için fiyat dağılımlarını sunuyor. Bu dağılımlar konumunuza bağlı olarak sizlere bir görsel aracılığı ile sunulur. Şirket, fiyat verilerinin Porch ile olan ortaklığından geldiğini söylüyor.

Kupon

Bing, son olarak birinci ve üçüncü taraf listelerinde toplu anlaşmalar yapar ve bir kullanıcı perakendecileri veya kuponları aradığında bunları gösterir. Ayrıca tekliflerin çevrimiçi mi yoksa yalnızca mağazada mı olduğu ve "yakında sona eriyor" gibi alakalı bilgileri de ele alacaktır. Söylendiği gibi, bu özelliklerin tümü ABD'de mevcuttur ve ev hizmetleri fiyat aralıkları dışında, bu özellikler şu an sadece masaüstüne özel yayınlandı.