Bing, Türkiye, Arjantin ve Yunanistan'da çekilen 3 fotoğraf paylaştı. Fotoğraflar, uydu görüntülerinden geliyor ve ülkelerin güzelliklerine odaklanıyor.

Dünyanın en güzel manzaralarına sahip olan bir ülkede yaşıyoruz. İster yerden, ister gökyüzünden olsun muhteşem fotoğraflar yakalamaya müsait olan güzel ülkemiz, her haliyle muhteşem. İçerisinde dünyanın 7 harikasından iki tanesini bulunduran Türkiye, tüm dünya ülkelerinin iştahını kabartan bir güzelliğe sahip. Gerek Avrupa’ya olan yakınlığımız gerek Asya ile bağlantımız ile ülkemiz hakkında ne desek yavan kalır. Sahip olduğumuz güzelliklerden birkaç tanesini Microsoft'un Bing ekibi fark etmiş. Türkiye, Yunanistan ve Arjantin için yeni kroki görüntüler paylaştığını duyuran Bing ekibi, Digital Globe ile ortaklaşa çalışarak, ülkemizin ve diğer ülkelerin güzelliklerini kroki görünümünde yakalıyor.

Her sene milyonlarca turistin akın ettiği Antalya’nın lüks yaşamına ve muhteşem doğasına odaklanan görsel dışında, Arjantin’de Cordoba’nın ünlü gitar şeklindeki ormanı ve Yunanistan’ın Pisagor gibi ünlü isimlerinin yaşadığı Samos adası da, bu görseller arasında yer alıyor. 3 gotoğraf toplamda 3.67 milyon kilometrekare alanı kapsıyor.

Arjantin-Cordoba

Sizce 3 krokinin arasındaki en güzeli hangisi? Bence Antalya’mız bütün iştihamı ile galip gelecek gibi duruyor. Sizin görüşleriniz nelerdir?

Türkiye-Antalya

Yunanistan-Samos