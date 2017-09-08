Kaydedilen Binlerce Gama Işının Kaynağı Keşfedildi!

Mateo Giomi isimli astrofizikçi, geliştirdiği analiz yöntemleri sayesinde binlerce gama ışın patlamasının kaynağını tespit etti.

Büyük Alan Teleskobu (LAT), yedi buçuk yıllık görev süresi boyunca 4547 gama ışın patlaması kaydetti. Geliştirdiği analitik yöntemler sayesinde Alman senkron laboratuvarı DESY’den Mateo Giomi, doktora tezinde tüm patlamaları 518 değişken kaynak ile eşleştirmeyi başardı. Fakat 77 gama ışın patlamasının kaynağı hala bilinmiyor.

The Astrophysical Journal, kaydedilen tüm gama ışın patlamalarını bir katalog olarak paylaştı. Katalogda paylaşılan gama ışın patlamalarının çoğu beyaz cüceler, kara delikler, nötron yıldızları, standart yıldız patlamaları ve ikili yıldız sistemlerine ait.

Tüm durumlarda gama ışınlarını, aşırı yüksek enerjilerle hızlandırılmış atom altı parçacıkların oluşturduğu düşünülüyor. DESY’deki astrofizikçiler, oluşturulan kataloğun, evrende bulunan ‘kozmik parçacık hızlandırıcıların’ nasıl çalıştığını anlamayı kolaylaştıracağını söylediler.

Astrofizikçiler, parçacıkların gama ışın patlamalarını oluşturacak kadar hızlanması için binlerce yılda ivme kazanacaklarını söylediler. Fakat astrofizikçilerin şu an için asıl önem verdiği konu, kaynağı henüz tespit edilememiş 77 gama ışını patlaması.

Araştırmacılar kaynağı bilinmeyen gama ışınları ile ilgili olarak gelecekte aktif bir galaktik çekirdek olacaklarını ya da daha önce keşfedilmemiş bir gama ışın kaynağına dönüşeceklerini söyledi.

Gama ışın patlamalarının süresi birkaç milisaniyeden bir dakikaya kadar uzayabilir. İroniktir ki 10 milyar yıl ömrü olan bir yıldız, sadece birkaç saniye yüksek enerji vererek yok olabiliyor.