E-posta servisi olarak hangi sağlayıcıyı kullanırsanız kullanın, bir süre sonra gelen kutunuz ana baba gününe dönüyor. Bu kalabalıktan kurtulmanız için 3 yöntem ve aracı listeledik.

Özellikle e-posta yoluyla işinizi yürütüyorsanız her gün bu kalabalığın arasındaki hindiyi bulmak ve işe tekrar odaklanmak çok zor. Bu konuda ağzı yanan ve başa çıkmanın birkaç yolunu bulan yazar Tim Ferriss, fazlalıklardan kurtulabilmek adına 3 farklı araç ve yöntem keşfetmiş.

Gmail ile entegre olarak çalışan servis, ayarladığınız belirli parametrelere göre e-postaları otomatik olarak takip etmenizi planlamanızı sağlıyor. Ayrıca gelecekte gönderilmesini istediğiniz e-postaları da planlayıp istediğiniz tarih ve saatte e-postanın gönderilmesi için kullanılabiliyor.

Açıkçası bu yöntem bir öncekine göre biraz daha vakit alan bir araçla çalışıyor. İşin içine biraz eğlence katan servis, gelen kutunuza bakmadan maillerinizi tam haliyle görerek karar vermenize ve gerekli işlemi yapmanıza olanak sağlıyor. “Benim için görmeden silmek çok riskli” derseniz bu servis tam size göre.

3) Yıldızla ve Arşivle

Ekstra bir araca ya da servise ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız, gelen kutunuza gidip sizin için önemli postaları “Yıldız”ladıktan sonra geri kalanını seçeneklerden silebiliyorsunuz. Bu işlemi düzene oturtabilirseniz, diğer bütün araçlara göre size çok daha avantaj sağlayacaktır.