Binlerce kişiye 'krediniz onaylandı' mesajı göndererek milyonlarca TL toplayan dolandırıcı şebekesinin topladıkları paralar ile yurt dışında lüks tatillere gittikleri ortaya çıktı.

Son günlerde üst üste ortaya çıkan dolandırıcılık skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bir çağrı merkezi kurarak binlerce kişiye kredi vereceklerine dair mesaj gönderen dolandırıcıların oyunu, ‘Telefonla arayarak kredi vereceğini söyleyen kişilerce dolandırıldık’ şikayetleri üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile bozuldu.

Kredi P. adı ile ‘Krediniz onaylandı’ mesajı gönderen dolandırıcılar, düşük masraflı kredi vereceklerine ikna ettikleri kişilerden dosya ücreti olarak önden 500 TL istediler. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, kendi kargo şirketleri aracılığı ile karşı ödemeli kargo göndererek beş bin kişiye yakın kurbanlarından 400’er TL daha aldılar. Fakat dolandırılan kişiler tüm masrafları ödemelerine rağmen krediyi alamayınca durumun farkına vardılar.

Şikayetler üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırmalar sonucunda dolandırıcıların İstanbul, Tekirdağ ve İzmir’de 5 farklı çağrı merkezi ofisi açtıklarını tespit etti. B.G. isimli elebaşının tespitinin ardından teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alınırken, 87 dizüstü bilgisayar, 160 SIM kart, 8 tablet, 14 harici disk, 161 cep telefonu, 10 hafıza kartına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulanırken, 51 şüpheli tutuklandı. Dolandırıcı şebekenin ele başı B.G.’nin eşi ve şebeke üyesi G.A, 8 aylık hamile olmaları nedeni ile tutuklanmayarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Beş bine yakın kişiyi dolandırarak milyonlarca TL elde etmeyi başaran dolandırıcı çetesi, mağdurların parasını lüks içinde harcamaktan da çekinmedi. Tatil için yurt dışına çıkan dolandırıcılar, pek çok aktiviteye katılarak binlerce masum insanın parasını lüks içinde harcadı. Polis, dolandırıcılarla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.