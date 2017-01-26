Linux Bilgisayarlara Bulaşan Kötü Amaçlı Yazılım Keşfedildi

Güvenlik firması Dr. Web, binlerce Linux bilgisayar bulaşan Linux.Proxy.10 adında bir kötü amaçlı yazılım keşfettiğini duyurdu.

Bu zamana kadar Linux, en güvenli işletim sistemi olarak görüldü. Ancak durum artık değişiyor gibi görünüyor. Güvenlik firması Dr. Web, binlerce Linux bilgisayara bulaşan Linux.Proxy.10 adında bir kötü amaçlı yazılım keşfettiğini açıkladı. Bu kötü amaçlı yazılım, siber suçluların internet ortamında kimliklerinin gizli kalmasını sağlıyor.

Bu kötü amaçlı yazılım, virüslü cihaz üzerinde bir SOCKS5 proxy sunucusu çalıştırarak saldırganların cihaza bağlanmasını ve böylece internette yasa dışı faaliyetlerde bulunurlarken kimliklerinin gizli kalmasını sağlıyor. Araştırmacılara göre Linux.Proxy.10, varsayılan ayarlara sahip ya da farklı türdeki kötü amaçlı yazılımların bulunduğu bilgisayarları hedef alıyor. Bu sayede saldırganlar, hedef bilgisayara kolay bir şekilde erişebiliyor ve kötü amaçlı yazılımı yükleyebiliyorlar. Linux.Proxy.10 bir kez sisteme bulaştıktan sonra, saldırganlar IP adresini kullanarak ya da yapılandırılmış oldukları bağlantı noktası üzerinden kolay bir şekilde sisteme erişebiliyorlar.

Dr. Web, bu konuyla ilgil yaptığı araştırma sırasında siber suçluların sunucularında Windows bilgisayarlar için geliştirilmiş olan bir kötü amaçlı yazılım parçası da dahil olmak üzere birçok virüs buldu.

Linux.Proxy.10 isimli kötü amaçlı yazılımdan korunmanın en iyi yolu, varsayılan ayarları değiştirmek ve daha kompleks, kırılması zor şifreler kullanmaktır.