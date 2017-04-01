Marmara Üniversitesi bünyesinde, bu yıl ilki düzenlenecek olan "Biomechatronics Workshop"a tüm takipçilerimiz davetlidir!

Marmara Üniversitesi bünyesindeki akademik personellerin, IEEE RAS ve EMBS işbirliği içerisinde bu yıl ilkini düzenleyecekleri etkinlikleri "Biomechatronics Workshop" yani Biyomekatronik Çalıştayı, biyomedikal ve robotik teknolojilerini kapsayarak Türkiye’de alanında örnek bir etkinlik olma amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Ameliyat robotları, çalışma prensipleri ve kullanım alanlarını derinlemesine incelemek için 25 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek olan çalıştay, Türkiye genelinde mühendislik ve teknoloji alanlarında eğitim alan öğrenciler ve ilgili kişilerle eğlenceli ve interaktif bir biçimde sürdürüleceğe benziyor.

Webtekno'nun da sponsorlarından biri olacağı çalıştay, öğrenci ve çalışan işbirliği ile 5 veya 6 eksenli robot kol çalışmasını da etkinlik günü katılımcılara sunarak; tartışılan konuları daha anlaşılır kılmayı amaçlamakta. Katılımın sertifikalı olacağı bu etkinlik 25 Nisan 2017 Salı günü 09:30 – 16:30 saatleri arasında, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Mühendislik Fakültesi B Binası 144 numaralı Konferans Salonu'nunda yapılacak.

Daha detaylı bilgi için, çalıştayın internet sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz. Etkinliğe tüm takipçilerimiz davetlidir!