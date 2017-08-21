Bioshock'tan Yürek Burkan 10. Yıl Özel Paketi ve Videosu

Klasik atmosferik oyunlardan Bioshock'un 10. yıl özel versiyonu ve videosu tanıtıldı. Videoda serinin tümünden esintilerle firma fanlarına teşekkür ediyor.

Tam 10 yıl önce bugün tanıtılan BioShock, oyun dünyasına yeni bir soluk getirdi. Atmosferik, RPG, FPS özelliklerini kendine has bir dinamikle bir araya getiren oyun, türüne ilham kaynağı oldu.

Oyunun 10. yılına özel bir paketle birlikte çıkarılan video, oyunun geçmişinden ve güncel zamanına kadar olan versiyonlardan kesitler ve konuşmalar içeriyor. Seriyi oynayanların şüphesiz duygulanacağı bu videoyu alttan izleyebilirsiniz.

Kuru kuruya videoyu yayınlamayan 2K Stüdyoları, bir de 10. yıl dönümü özel paketini satışa sundu. Pakette tüm BioShock oyunları, var olan tüm DLC'leri, bu oyunların tamamına eklenmiş 1080p modlar ve 11 inçlik bir BioShock figürü bulunuyor. Küçük detaylara inanılmaz şekilde dikkat gösterilen figürler, görenleri etkilemeyi başarıyor. Bu kadar özel ürün tabi ki bir fiyat karşılığında geliyor. 200 dolarlık paket, şuan ön-siparişe açık ve 11 Kasım'da Amerika'da satışa çıkarılacak. Dünyanın geri kalanında ise BioShock serisine gelecek indirimlerle oyuna ucuza sahip olabilirsiniz.