Bioware, Mass Effect'teki "Trans" Karakter İçin Özür Diledi

Mass Effect Andromeda şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ancak olayın farklı boyutları da var. Yapımcı Bioware, oyunda özensizce işlenmiş "Trans" karakterden dolayı resmen özür diledi.

Hainly Abrams adlı karakter, #Andromeda'da ilginç bir rol oynuyor. Karakterin etrafındaki tartışmalar, karakterin transgender kimliğinin beceriksizce ele alınışından, özellikle de tamamen yabancı birine (Ryder) hiç sormaksızın geçmişini dökmesinden kaynaklanıyor.



Sahne, hiçbir şekilde hoş karşılamayan türde bir temsilde beceriksizce son buldu. Bu, özellikle Dragon Age'den Cremisius Aclassi'nin ele geçirilmesinden sonra şaşırtıcı oldu. Zira benzer bir durum Dragon Age'te de yaşanmıştı. Bioware sözcüsü şu açıklamayı yaptı:



“Bioware, çeşitli kimlikler, etnik kökenler, cinsel tercihler ve bazen türler içeren mümkün olduğunca kapsayıcı olmaya çalışan bir şirket olarak bilinir ve böyle bilinmeye devam etmek istiyor. Maalesef yazarlarımız konuyu biraz özensizce ele almış. Gerekenler yapılacaktır.”





Şirketin karakterin beceriksizce ele alınmasına rağmen, yalnızca tarafları dinlemekle kalmayıp, oyunu düzeltmek için özür dilemesi ve oyundaki iletişim kutusunu değiştirmeye istekli tavrı herkes için olumlu bir gelişme.