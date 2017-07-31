Oyun Oynadığı Kişiyi Sinirinden 7 Kez Bıçakladı!

31 yaşındaki Elijia Dale Creech isimli bir saldırgan, Magic: The Gathering oynadığı arkadaşını 7 kez bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Küçükken bir oyun yüzünden defalarca kez kavga ettiğimiz arkadaşlarımız vardır. Taso, futbol veya kart oyunlarından ortaya çıkan kavgalarımız kısa vadeli olduğu için hızlıca barışılır ve yeni kavgalar ve oyunlar oynanmaya devam edilirdi.

31 yaşındaki Elijia Dale Creech ise olayı biraz ciddiya almış. 20 yaşında ismi açıklanmayan bir arkadaşını dünyaca ünlü kart oyunu Magic: The Gathering oynarken bıçaklayan saldırgan, oyunu güvendiğiniz insanlarla oynamak gerektiğini gözler önüne seriyor.

Geçen Cuma gecesi yaşanan anlaşmazlık sonucunda Creech'in genç arkadaşını 7 kere bıçakladığı belirtildi.

Kurban hayati tehlikesi bulunmamasına rağmen ciddi yaralanmalardan dolayı hastaneye kaldırılırken, Creech de birinci ve ikinci derece saldırı suçlamalarından Benton County Hapishanesine yatırıldı.

Bu olay sadece ülkemizde değil, tüm dünyada insanların ne kadar saldırgan bir tutum sergileyebileceğini gösteriyor. Eğlenmek için geliştirilen oyunlarda bile birbirine zarar veren insanlar, “rekabet” faktörünü çok ciddiye alıyorlar. Sizin bu tarz oyunlardan dolayı birbirine zarar veren arkadaşlarınız veya anılarınız var mı? Bazen insanlar yenilmeyi hazmedemeyerek bu tarz yanlış olaylara başvurabiliyorlar.