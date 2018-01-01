Bir Adam, Daha Önce Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Kamera Yaptı

Fotoğrafçı Zev Hoover, daha önce yapılmamış geniş formatlı bir kamera üretti.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha kaliteli kameralara sahip oluyoruz, ancak bu durum fiyatlarının da artmasına neden oluyor. Fotoğrafçı Zev Hoover, ürettiği kameraya örnek olarak LargeSense şirketi tarafından 2015 yılında kullanılan ve pahalı bir sensör içeren, 4K video çekimini örnek gösterdi.

Diğer yandan Hoover’ın kamerası insanlar için çok daha hesaplı ve pratik. Bu kamera, objektif ve kötükleri ileri-geri hareket ettirerek çekim sırasında odağı ayarlamanıza olanak sağlıyor. Ön kısmında, eski bir Ukrayna büyük formatlı objektifi bulunuyor ve görüntü fotoğraf makinesinin arkasındaki beyaz düzlemin üzerinde çıkıyor. Daha sonra, büyük formatlı kameranın altına yerleştirilen dijital kamera düzlemdeki görüntüyü yakalıyor.

Kameranın çalışma mantığını özetlemek gerekirse, geniş formatlı çekim yapmak için yüksek maliyetli lensleri kullanmak yerine Hoover, eski bir kameradan faydalanıyor ve bu kameranın görüntülerini de ikinci bir dijital kamera ile kaydediyor. Hoover, ürettiği video kameranın tek dezavantajının duyarlılık olduğunu söyledi. Fotoğrafçının çekimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.