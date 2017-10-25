Düğüne Katılan Davetlilere iPhone 8 Dağıtıldı

Önce bir uçak şimdi de bu. iPhone 8'i toplu alanlarda hediye olarak görmeye başladık. Arabistan'da bir düğünde damat tarafı, düğüne katılan herkese iPhone 8 dağıttı.

Ülkemizde neden böyle düğünler yok bilmiyorum, ancak düğün sevmeyen ben bile böyle bir düğüne gitmek ister, üstüne bir de sabaha kadar çiftetelli oynardım. Suudi Arabistan’da bir düğünde, gelen davetlilerin hepsine iPhone 8 dağıtıldı.

Ülkemizde de yapılan bu ikram olayı nohut-çerez-kına ile sınırlıyken, Arabistan’da böyle bir ikramı görmek ben dahil herkesin iştahını kabarttı.

Normalde misafirlerin evlenen çifte takı töreninde bir şeyler takması beklenirken damadın misafirlere yaptığı sürpriz, bir davetli tarafından kameraya kaydedildi. Kamera kalitesinin çok kaliteli olmamasından dolayı çekim yaptığı sırada kendisine daha iPhone 8 verilmediğini görüyoruz.

Düğün ve damadın kimliği hakkında bir bilgi yok, ancak Arabistan’da petrol zengini başta olmak üzere “abartılı” pek çok zengin var. Durum böyle olunca iPhone 8’in dağıtılması çok büyük bir şaşkınlık durumu değil.

Peki gittiğiniz bir düğünde bu şekilde siz dahil herkese iPhone 8 hediye etselerdi, ne hissederdiniz? Yaratıcı yorumlarınızı bekliyorum.