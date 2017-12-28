Bir Aile, Sıvı Nitrojen Dolu Kamaralarda Dondurulacak

Dennis Kowalski, öldüğünde 1 eşi ve 3 çocuğu ile birlikte nitrojen dolu kamaralarda dondurulacak.

Gelecekte teknoloji gelişip insanları ölümsüz yapabilecek noktaya gelene kadar hayatta kalmayı ister miydiniz? ABD’nin Wisconsin Eyaletinde yaşayan Dennis Kowalski, bu amacı paylaşan insanlar için sıvı nitrojenle dolu kamaralarda kişiyi dondurma hizmeti veriyor. Kişi öldüğünde bu kamaralara yerleştirilip yüzyıllarca saklanmak üzere bırakılıyor. Gelecekte ölümsüzlüğün formülü bulunduğunda bu insanlar çıkartılacak ve yaşamlarına devam etmeleri sağlanacak.

Kowalski, bu olaya bizzat kendisi de güveniyor. Öldükten sonra kendisi, eşi ve üç çocuğu için kendi kurduğu Canlı Dondurma Enstitüsü’nde muhafaza edilmesi için bir anlaşma yaptı. Kişi başı 28 bin dolar olan Canlı Dondurma hizmeti için toplamda 140 bin dolarlık bir anlaşma yapan Dennis, gelecekte sıvı nitrojen dolu kamaralarda eşi ve çocuklarıyla yeni bir umut aramaya devam edecek.

Bugüne kadar 2 binden fazla insanın dondurma başvurusu yaptığını ve bunların 160 tanesinin şu anda kriyojenik kamaralarda korunduğunu açıklayan Kowalski, bu işin bir garantisi olmadığını, ancak gelecekte bizleri nelerin beklediğini kimsenin bilmediğini açıkladı.

Peki böyle bir şansınız olsaydı 28 bin dolar, yani 106 bin TL para verip bu şekilde beklemek ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.