John Edwards'un eylemi delice gözükebilir ancak amacının yüce olduğunu kabul etmeden geçemeyeceğiz. John Edwards, bu eylemiyle sorunlu insanlara mesaj verme amacı güdüyor.

Kulağa delice gelebilir ama John Edwards adındaki vatandaş, canlı canlı gömülmeyi kabul etti lakin eylemin arkasındaki neden inanılmaz.

Birçok kişi için canlı canlı bir tabutta yatma fikri akıllarını kaçırtacak kadar ürkütücüdür ve en karanlık kabuslara malzeme olabilir. John Edwards, bu tür bir korkuyla mücadele etmek yüce bir amaca sarıldı. Hayır kurumu Walking Free ile çalışan John Edwards, akıllara durgunluk veren bu eyleme imza attı.

John Edwards

Tabutun kapağı kapatılıp üstüne toprak atılırken John tamamen canlıydı ve orada üç gün geçirmeyi kafasına koymuştu. John, bu eylemi bağımlılıkla mücadele edenlere ve intihara meyilli kişilere mesaj vermek için yaptı. John Edwars da eski bir uyuşturucu madde bağımlısı ve mezarda geçirdiği sürenin, insanların farkındalığını artıracağını düşünüyor.

John, gömülmeden önce Belfast'a Live'a şu açıklamalarda bulundu: “Ben eski bir bağımlıyım ama 25 yıldır temiz ve ayığım. Çok büyük bir tabut yaptırıyorum ve kendimi Doğu Belfast'a gömeceğim. Orada üç gün boyunca kalmayı planlıyorum. Böylece kendi hayatlarını tüketenler, bazı şeylerin farkına varabilirler.”

Üç gün boyunca yeryüzünün altında bir tabuta kapanma fikri korkunç ama John Edwards günlerini sıradan bir tabutta geçirmiyor. Oturması için yeterli alana, elektriğe ve internete sahip. Hatta mezar altından canlı video yayını gerçekleştiriyor ve deneyimlerini Facebook'ta paylaşacak.

John, Belfast Live ile şunları paylaşıyor: “Bunun radikal bir eylem olduğunu biliyorum, fakat intihar girişiminde bulunan ve bağımlılığa sahip kişiler ve onların aileleri ile yoğun iletişim içerisindeyim. İnsanlar, intihar düşüncelerinin ve bağımlılıklarının üstesinden gelmeyi belki de benimle iletişim kurarak başaracaklar. Amacım, zamanım gelmeden önce mezarda onlarla iletişim kurtarmak ve umudun hala var olduğunu ispatlamak.”