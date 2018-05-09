Robot Elinden Pastırmalı Yumurta Yemeye Ne Dersiniz?

Kahvaltı yapmayı hemen hemen hepimiz çok seviyoruz. Özellikle de pazar kahvaltılarının tadı bir başka. Peki ya kahvaltınızı robotunuz hazırlasa?

Gelişen teknoloji ile birlikte robotları hayatımızın her alanında etkin olarak rol almaları için tasarlıyoruz. Bu kimi zaman bizim yerimizi alabilecekleri düşüncesiyle korkutsa da kimi zamanda hayatımızı fazlasıyla kolaylaştırıyor. Şimdiye kadar bildiğiniz gibi farklı amaçlara hizmet eden pek çok robot var. Bazısı başarılı oldu, bazıları olmadı. Ancak şimdi söz edeceğim robot, eminim ki daha önce duyduklarınızı sollayacak. Robot gelişmişlik açısında diğerlerini belki fark atamıyor, ancak yüzünüzü güldüreceği kesin.

Muhtemelen tasarımcı; legoları, robotları ve kahvaltıyı seviyor olacak ki, böyle bir girişimde bulunmuş. Bu noktada lego robot, size mükemmel bir pastırmalı yumurta yapabiliyor. Kahvaltı makinesi olarak adlandırılan lego robot, yumurtaları kırıp kabuklarını atıyor ve sonrasında pastırma ile yumurtayı pişiriyor. Muhtemelen emek tasarrufu açısından size büyük bir kazanç sağlamayacak olan robot, sizi bazı zamanlarda dertten kurtarabilir.

Kanadalı bir içerik oluşturucunun tasarladığı ve ürettiği robot, eğer geliştirilirse çok daha iyi şeyler yapabilir. Bu noktada üreticilerin bir sonraki hedefi, legonun yumurtayı tabağa koyacağı bir uzaktan kumanda tasarlamak. Konu hakkında konuşan Petoukhov, robotun yemek sevgisinden ortaya çıktığını ve üzerinde çalışmalara devam edeceğini belirtti.