Bir XDA forum kullanıcısı, eski MacBook Pro bilgisayarının bileşenleriyle Samsung Dex'i birleştirerek yepyeni bir dizüstü bilgisayar elde etti.

Samsung bu yılın başlarında Galaxy S8 ve S8+ ile birlikte DeX masaüstü istasyonunu da tanıtmıştı. DeX sayesinde Galaxy S8, S8+ ya da Note 8’imizi bir monitöre bağlayarak masaüstü bilgisayar haline getirebiliyorduk. Bunun hem akıllı telefon hem bilgisayar taşımak istemeyenler için pratik bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat XDA forum kullanıcısı Kreal için DeX yeterince kullanışlı değildi. Kreal, öncelikle 2008 model bir MacBook Pro’nun içini açtı ve DeX bileşenleri, LCD denetleyicileri, arka ışık dönüştürücüyü, pilleri ve fanı kusursuz bir şekilde birleştirdi. Sonuç? Kreal muhteşem bir Samsung DeX dizüstü bilgisayar elde etmiş oldu. Dokunmatik panel çalışmıyor, fakat bu azimle bir gün onu da çalıştırmayı başaracaktır.

Aslında bunun oldukça hoş bir konsept olduğunu söyleyebiliriz. Belki dizüstü bilgisayarı olan biri bunu kullanmayı neden istesin diye düşünebilirsiniz fakat artık akıllı telefon işlemcileri dizüstü bilgisayar işlemcilerine yakın güçlere erişmeye başladı. Biraz eski bir bilgisayarınız var ise bir iPhone ya da Samsung amiral gemisinin masaüstü bilgisayar performansı sizi şaşırtabilir.