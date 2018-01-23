Bir Çinli, Isırdığı iPhone X'un Patlamasına Neden Oldu

Çin’de bir mağazaya giren müşteri, gözüne kestirdiği iPhone X’u test etmek istedi. İlk amacı cihazın orijinal olup olmadığını anlamak için onu ısırmak oldu. Elbette bir telefon ısırmak, her zaman beklenen sonuçları vermeyebilir.

Apple’ın 10. yılına özel olarak piyasaya sürdüğü iPhone X, iPhone 8 ile birlikte tanıtılmış ve ondan birkaç hafta sonra piyasaya sürülmüştü. iPhone 8, dünyanın farklı köşelerinden kutudan bataryası şişmiş halde çıkmaya başlayınca Apple, sonra cihaz dağıtımında sorunsuz olan paketleri göndermeye başlamıştı.

Sonrasında iPhone X piyasaya sürüldü ve haliyle iPhone 8 büyük oranda unutuldu. Günümüzde çoğu kişi bu iki cihazın aynı günde tanıtıldıklarını bile bilmiyor. Bu nedenle daha yeni bir iPhone modeli gibi görünen (doğrusu daha üstünü) iPhone X’u satın almak istedikleri zaman, teknoloji mağazalarına yöneliyorlar.

Çin’de muhtemelen bu düşünceyle bir teknoloji mağazasına giren müşteri - artık nereden tersi bir düşünceye kapıldıysa- gözüne kestirdiği bir iPhone X’un gerçek olduğunu anlamak için ısırdı. Herhalde bu Çinliler de kendi yaptıkları çakma telefonlarla karşılaşmaktan korkuyorlar. Bir telefon ısırma onun gerçekliğini bu yolla kontrol etme davranışı ise apayrı bir konu.

Elbette bu garip sağlamlık testi girişiminden sonra beklenen ve istenmeyen o patlama gerçekleşti:

Kullandığımız akıllı telefonlar gerçek ya da sahte olsun, ısırmalara karşı dirençli olarak geliştirilmezler. Böyle bir şey yapıldığında, telefonun diğer bölgelere kıyasla hassas bir bölgesine baskı uygulanabilir ve bataryalar patlayabilir. Ne yazık ki Çin’deki bu arkadaşımız da ölümle burun buruna geliyor.

Eğer Apple bu konuda bir açıklama yapacaksa, muhtemelen ilginç olacaktır. Çünkü telefon ısırma vakaları, çoğu insanın aklına gelmeyen bir durum. Ayrıca iPhone X, her iki tarafı da cam olan, zor olsa da kırılgan yüzeye sahip bir cihaz. Bir ısırıkla bataryasını patlatmadan önce epey zorlamak gerekiyor. Çinli arkadaşımız ise bunu nasıl başardı, anlamak çok zor.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyor, Webtekno usulü iPhone X sağlamlık testi ile noktayı koyuyoruz: