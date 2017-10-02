19. Katta Tellere Tutunarak Binadan Binada Geçen Adam!

Gün geçmiyor ki bir tuhaflık daha yaşamayalım. Çin'de cesur fakat bir o kadar da parasız olan bir adam, otel faturasını ödememek için 19. katın telefon tellerine tutunarak karşı binaya geçmeye çalıştı.

Şu ana kadar bir borcunuzu ödememek için yaptığınız en çılgınca şey neydi? Yaptığınız her neyse onu artık unutun. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti’nde bir adam, otel faturasından kaçmak için 19. katın penceresinden dışarı çıkıp, telefon tellerine tutunarak karşı binaya geçmeye çalıştı.

Aşağıda izleyeceğiniz video, bir Hollywood film çekiminden değil, tamamen gerçek. Cesur adam, izleyenlerin şaşkın bakışları altında ya da üstünde, yerden sayamadığımız metrelerce yükseklikte tellere tutunarak bir binadan diğerine geçmeye çalışıyor.

Sanıyoruz ki işler ‘kaçak’ adamın istediği gibi gitmiyor ve bir noktada asılı kalıyor. Güvenlik ekipleri, uzmanlar ile birlikte adamı tellerden kurtararak gözaltına alıyorlar. Muhtemelen adam böyle bir şey yapabildiğini resepsiyona söylese, resepsiyon faturayı muhtemelen yırtardı.