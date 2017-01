Bir Adam, Parçalarına Ayırdığı Xbox One S'i Dizüstü Bilgisayara Çevirdi!

Bilindik cihazlardan yeni cihazlar meydana getirmesiyle ünlü olan Ben Heck, bu sefer de bir Xbox One S’ten dizüstü bilgisayar yaptı.

Daha önce yapmış olduğu ilginç ve eşsiz cihazlarla bilinen Ben Heck, yine bunlardan birini gerçekleştirdi. Her şey Heck’in aylar önce bir Youtube videosu için Xbox One S’ini parçalarına ayırmasıyla başladı. Daha sonra ise parçaları birleştirmedi ve bunlardan yeni bir cihaz yapmaya karar verdi. Birkaç ay süren çalışmadan sonra Heck’in Xbox One S parçalarından meydana getirdiği yeni cihaz tamamen hazır hale geldi. Ortaya çıkan donanım ise bir Xbox One S dizüstü bilgisayardı.

Xbox One S dizüstü bilgisayarı meydana getirme aşamalarını videoya kaydeden Heck, tüm bu aşamaların ve bilgisayarın tamamlanmış halinin yer aldığı videoyu geçtiğimiz günlerde Youtube kanalında yayınladı. Heck, Xbox One S’i daha da ince bir hale getirmek için cihazın temel parçalarını geniş bir alana yaymış. Cihazın boyutlarını küçük tutmak için de Xbox One S’in büyük soğutma fanı gibi bazı parçalarını daha kompakt olanlarıyla değiştirmiş. Özellikle cihazın kasasının yapımının ve parçalarını yeniden konumlandırmanın oldukça zor bir iş olduğu videoda görülüyor.

Heck’in bir konsoldan yaptığı ilk dizüstü bilgisayar bu değildi. Daha önce de bir Xbox 360’tan dizüstü bilgisayar yapmıştı. Onun videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.