Bir Adam, Üç Tekerlekli Bisikletiyle 260km/h Hıza Ulaştı!

Bazı insanlar hayata aksiyon yapmak için gelmiştir. François Gissy de onlardan olacak ki kendisi, el yapımı bir üç tekerlekli bisikletle 260km/h hız yapabiliyor.

Hepimiz bisiklete binmişizdir. Peki en fazla ne kadar hızlandınız? Saatte 30, belki 35 kilometredir. François Gissy, motosiklet ve go-kart arabalarının parçalarından yaptığı üç tekerlekli bisikleti ile hız rekorları kırmaya çalışıyor.

El yapımı üç tekerlekli bisiklet, itiş gücünü arkasındaki 132 litrelik basınçlı su deposundan alıyor. Santimetrekareye 421 kilogram basınç uygulayabilen depo, François’in 0’dan 100 kilometreye sadece yarım saniyede çıkmasını sağladı. Bisikletin son ulaştığı hız ise saatte 260 kilometre.

François Gissy’nin çılgın hız denemesini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.