Bir Adamın Eski Arabası İçin Hazırladığı Yaratıcı Video!

Görsel efekt uzmanı bir adam eski SUV tipi aracını satmak isterse ne olur? Hiç şüphesiz bu reklamla birlikte otomobil, bütün dünyanın satın almak isteyeceği bir araç olmuş.

Araç satın almak başlı başına bir sorunken, elinizdeki aracı satmak/satmaya çalışmak apayrı bir sorun. O aracın markası dışında tek pazarlama görevlisi yalnızca sizseniz, tüm yeteneklerinizi sergilemek zorundasınız.

Bir görsel efekt sanatçısı Eugene Romanovsky'nin satmak istediği eski aracı 1996 model SUV Suzuki Vitara’sı için Suzuki’nin kendi reklamlarından bile daha iyi bir reklam hazırladığını söylesek abartmış olmayız. İşini ne denli büyük bir tutku ile yaptığının göstergesi olan 2 dakikalık video, tüm dünyadan beğeni toplaya başladı.

Dünya üzerindeki tüm çetin şartlarla mücadele eden araç, ünlü filmlerin kült sahnelerinde dinozorlara, Mad Max’in çılgın yolculuğuna, çığlara, derin sulara dayanmakla kalmıyor, Apollo görevi esnasında NASA astronotlarını bile şaşkına uğratıyor.

"#BuyMyVitara - Suzuki Vitara '96 satılık," başlığıyla Romanovsky tarafından yayımlanan videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.