Bir Adamın Nereye Park Ettiğini Unuttuğu BMW'si 6 Ay Sonra Bulunabildi!

İskoçyalı bir adam, park ettiği BMW marka otomobilini tam 6 ay sonra bulabildi.

Çoğumuz bu sorunu yaşamıştır. Akşam dışarı çıkıp aracı bir yere park ettikten sonra nerede olduğunu saatlerce bulamadığımız olmuştur. Fakat İskoç bir adamın başına bundan çok daha fazlası geldi.

Arkadaşına ait olan BMW marka otomobili alarak İskoçya’dan yola çıkıp İngiltere’deki bir konsere giden adam, aracı park yerine bıraktı. Hangi park alanına bıraktığını unutan adam, aradan 5 gün geçmesine rağmen aracın nerede olduğunu hatırlayamayınca tekrar İskoçya’ya döndü. Geçtiğimiz Ağustos ayında da araç için ‘kaybolduğu veya çalındığı’ yönünde bir başvuruda bulundu.

Aradan 6 ay geçtikten sonra Manchester polisi arabayı buldu ve şehir merkezindeki bir garaja park etti. Daha sonra İskoç adama haber verildi ve araç teslim edildi. Yalnız minik bir problem daha çıktı: 6 aylık park parası birikmesine sebep olan kayıp araç, yaklaşık 6200 dolar masrafa sebep oldu.

Böyle bir sorun hepinizin başına gelebilir. Dolayısıyla bu durum için özel olarak geliştirilmiş uygulamaları kullanmanızda fayda var. Örneğin MyCar Locater Free'yi deneyebilirsiniz.