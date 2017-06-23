İnternet, teknoloji şirketlerinin elinde şekillenen ve modern çağın başlangıcını yapan bir devrimdir. Bilgisayarımıza, akıllı telefonumuza ve daha bir sürü şeye evimize gelen bir kablodan değil, doğrudan uydulardan gelen ultra hızlı ve ucuz internet hayalimize gerçekten yaklaşıyor muyuz?

Facebook, Google ve hatta SpaceX, gelişmekte olan dünya için muazzam bir potansiyele sahip geniş bant erişimleri üzerinde çalışıyorlar. Ancak eski bir Google çalışanı ve Elon Musk'un yakın arkadaşı, bütün teknoloji şirketlerini saf dışı bırakarak yeni nesil bir uydu sisteminin kurulması için gerekli izinleri alan ilk girişimci oldu.

Geleneksel şekilde yer altından gelen kabloları kullanarak internete bağlanmak, özellikle kırsal bölgelerde çok zor oluyor. Geniş bant bağlantılara ihtiyacı olan çok büyük alanlar mevcut ve söz konusu bu çözümlerin en kısa sürede uygulanması gerekiyor.

Gred Wyler’ın 720 Uyduluk Dev İnternet Filosu:

Greg Wyler, yeni ağ teknolojilerinin merkezine 720 uyduluk bir filo oturtmuş. Her bir uydu Dünya’ya yaklaşık 1200 kilometrelik mesafedeki yörüngede olacak. İlk uydular önümüzdeki yıl hizmete girecekler, böylece 2019 yılı itibariyle küresel çaptaki bir hayalin gerçekleştiğini göreceğiz. Göreceğiz diyorum, çünkü uygulama önce ABD’yi kapsayacak şekilde dizayn edilecek. Bu minvalde, yeni ağ teknolojisiyle donatılacak ülkenin dünyanın geri kalanından bir ya da birkaç adım önde olacağını söylemek zorundayım. Nitekim bizler söz konusu teknolojiye geçiş yapana dek aramızda dağlar kadar hız, fiyat ve ulaşılabilirlik farkı olacak.

ABD’nin ilgili patent kuruluşları, 22 Haziran 2017 itibariyle Wyler ve şirketi OneWeb'e bu projeyi başlatması için gerekli izinleri verdiği söyleniyor. Doğrudan uydu üzerinden alınacak internet hizmetleri günümüzde de mevcut, fakat oldukça yavaş, pahalı ve seçkin tüketiciler için hizmet veriyorlar.

Hemen aşağıda kapsama alanına ilişkin bir görsel var. Söz konusu projede daha yakın mesafeler planlandığından uydu sayısı da artış gösteriyor:



Son kullanıcıların gözünden bakacak olursak örneğin, Netflix gibi platformları destekleyecek kadar hızlı olan bağlantıların doğrudan uydulardan sağlanması için günümüzde kullanıcılar, 200 dolar GÜNLÜK ödeme yapmak zorundalar. Haliyle bu bağlantılar bugün afet kuruluşlarınca ve çeşitli kurumsal müşterilerce kullanılabiliyorlar. İşte bu projede nihai amaç ise daha kaliteli bağlantıları son kullanıcılara oldukça ucuz bir şekilde açmak.

Uyduları durağan yörüngeler yerine yakın-dünya yörüngelerine yerleştirmek, verilerin daha hızlı ve daha az zamanda yeryüzüne ulaşmasını sağlayabilir.

Uydu Ağının Kısa Tarihi:

Wyler 2007'de, ticari müşterilere yönelik benzer bir uydu ağı teknolojisi başlatarak konsepti aslında test etmişti. O3b Networks olarak bilinen bu girişim, şimdi yaklaşık 8.000 metre yükseklikte bulunan 12 uyduya sahip.

Şirket, Google’ın fiber hizmetleri kadar hızlı olan sistemde 1 Gbps (saniyede 1 GB) hızlara erişebildiğini ve geleneksel yollardan daha az gecikme yaşandığını belirtiyor. Ancak daha düşük yörüngelerde benzeri sitemi kurmanın bir dezavantajı var: Uyduların kapsama alanları düştüğünden çok daha fazla uyduya ihtiyaç doğuyor.

OneWeb’in söz konusu projesi, an itibariyle yüzlerce uydu için planlanıyor ve nihai hedefler gerçekleştirildikten sonra uydu sayıları binlere kadar çıkabilir. Haliyle diğer ülkeler için hizmet vermenin yolu, sistemi kurup kiralamaktan geçiyor.

Öte yandan SpaceX’in düşük yörüngedeki uydulardan doğrudan internet bağlantısı için 4.400 uyduluk bir filonun inşa edileceği büyük bir planı var. Bakalım modern çağın başlangıcı internet, gelişen teknoloji sayesinde hangi seviyelere çıkacak?